Partizan - Kızılyıldız maçı savaş alanına döndü
Sırbistan'da Partizan'ın konuğu Kızılyıldız'la 1-1 berabere kaldığı derbi karşılaşması adeta savaş alanına döndü.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Partizan Stadı'nda oynanan ve Milorad Mazic'in yönettiği derbide, Partizan ile Kızılyıldız tarihlerinde 156. kez karşı karşıya geldi.
Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda iki takım da gol bulamazken, ilk yarının ortalarında Partizan tribünlerinde çıkan olaylarda bazı taraftarlar yaralandı.
Beta Ajansı'nın aktardığına göre; çıkan olaylarda yaralanan kişi sayısı 17. Olaylar sonrasında birçok taraftar gözaltına alındı.