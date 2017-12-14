  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 14 Aralık 2017 15:43

Partizan - Kızılyıldız maçı savaş alanına döndü

Sırbistan'da Partizan'ın konuğu Kızılyıldız'la 1-1 berabere kaldığı derbi karşılaşması adeta savaş alanına döndü.

Partizan - Kızılyıldız maçı savaş alanına döndü

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Partizan Stadı'nda oynanan ve Milorad Mazic'in yönettiği derbide, Partizan ile Kızılyıldız tarihlerinde 156. kez karşı karşıya geldi.

1/ 32
Partizan - Kızılyıldız maçı savaş alanına döndü

Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda iki takım da gol bulamazken, ilk yarının ortalarında Partizan tribünlerinde çıkan olaylarda bazı taraftarlar yaralandı.

2/ 32
Partizan - Kızılyıldız maçı savaş alanına döndü

Beta Ajansı'nın aktardığına göre; çıkan olaylarda yaralanan kişi sayısı 17. Olaylar sonrasında birçok taraftar gözaltına alındı.

3/ 32
Partizan - Kızılyıldız maçı savaş alanına döndü

İkinci yarının ilk dakikalarında, tribünlerde yakılan meşalelerin görüş açısını düşürmesi nedeniyle karşılaşmaya bir süre ara verildi.

4/ 32
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM