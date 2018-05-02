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  3. 02 Mayıs 2018 10:45

Real Madrid - Bayern Münih maçının hakemi Cüneyt Çakır'a büyük tep

Real Madrid - Bayern Münih maçının hakemi Cüneyt Çakır'a büyük tep

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İspanya'nın Real Madrid takımı, konuk ettiği Almanya temsilcisi Bayern Münih ile 2-2 berabere kalarak finale yükselen ilk takım oldu.


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Real Madrid - Bayern Münih maçının hakemi Cüneyt Çakır'a büyük tep

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan yarı final rövanş maçı, karşılıklı gollerle başladı.


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Real Madrid - Bayern Münih maçının hakemi Cüneyt Çakır'a büyük tep

Sağ kanattan Thomas Müller'in ortasında Real Madrid defansından Sergio Ramos'un uzaklaştıramadığı topa ceza sahası içinden düzgün bir vuruş yapan Joshua Kimmich, henüz 3. dakikada Bayern Münih'i 1-0 öne geçirdi.


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Real Madrid - Bayern Münih maçının hakemi Cüneyt Çakır'a büyük tep

Real Madrid, 11. dakikada bulduğu ilk pozisyonda beraberliği yakaladı. Sol kanattan Marcelo'nun ortasına iyi yükselen Karim Benzema, isabetli bir kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.


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