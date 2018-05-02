Real Madrid - Bayern Münih maçının hakemi Cüneyt Çakır'a büyük tep
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İspanya'nın Real Madrid takımı, konuk ettiği Almanya temsilcisi Bayern Münih ile 2-2 berabere kalarak finale yükselen ilk takım oldu.
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan yarı final rövanş maçı, karşılıklı gollerle başladı.
Sağ kanattan Thomas Müller'in ortasında Real Madrid defansından Sergio Ramos'un uzaklaştıramadığı topa ceza sahası içinden düzgün bir vuruş yapan Joshua Kimmich, henüz 3. dakikada Bayern Münih'i 1-0 öne geçirdi.