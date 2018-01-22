Rıdvan Dilmen'den Oğuzhan Özyakup açıklaması
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaşlı yıldız Oğuzhan Özyakup'un Antalyaspor karşısında sahaya çıkmasının doğru olmadığını söyledi.
Antalya'da iki tane savunma yapamayan takım karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın hücumda problemi yok. Çok etkili geliyorlar, özellikle ilk yarıda üst üste kornerler kullandılar.
Quaresma, Babel şut atıyor. Talisca da çok etkili oynadı. Sezon başından beri Şampiyonlar Ligi gruplarının dışında ligdeki en iştahlı maçını oynadı diyebiliriz onun için.
Pozisyonları vardı Beşiktaş'ın ama takım savunmasında merkezdeki ikili Vida ile Medel ilk kez birlikte oynadılar. Uyumsuzluk kendini gösterdi.