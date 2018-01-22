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  3. 22 Ocak 2018 12:05

Rıdvan Dilmen'den Oğuzhan Özyakup açıklaması

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaşlı yıldız Oğuzhan Özyakup'un Antalyaspor karşısında sahaya çıkmasının doğru olmadığını söyledi.

Rıdvan Dilmen'den Oğuzhan Özyakup açıklaması

Antalya'da iki tane savunma yapamayan takım karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın hücumda problemi yok. Çok etkili geliyorlar, özellikle ilk yarıda üst üste kornerler kullandılar.

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Rıdvan Dilmen'den Oğuzhan Özyakup açıklaması

Quaresma, Babel şut atıyor. Talisca da çok etkili oynadı. Sezon başından beri Şampiyonlar Ligi gruplarının dışında ligdeki en iştahlı maçını oynadı diyebiliriz onun için.

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Rıdvan Dilmen'den Oğuzhan Özyakup açıklaması

Pozisyonları vardı Beşiktaş'ın ama takım savunmasında merkezdeki ikili Vida ile Medel ilk kez birlikte oynadılar. Uyumsuzluk kendini gösterdi.

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Rıdvan Dilmen'den Oğuzhan Özyakup açıklaması

Özellikle ilk yarıda top rakipteyken Beşiktaş'ı beğenmedim. Rakip ikinci bölgeyi çok rahat geçti. Yine ilk yarıda Beşiktaş'ın verilmeyen golünde Babel sanki sağ elinden destek alarak faul yapıyor.

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