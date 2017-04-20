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  3. 20 Nisan 2017 16:17

Rıdvan Dilmen'den flaş sözler !

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş­ - Lyon maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Rıdvan Dilmen'den flaş sözler !

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da yayınlanan "Futbolun Zirvesi" adlı programda UEFA Avrupa Ligi'nde bu gece oynanacak Beşiktaş­ - Lyon maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Rıdvan Dilmen'den flaş sözler !

Dilmen, "Lyon'dan kırmızı kart bekliyorum, bunu açık söylüyorum. Lyon'u seyrettim, 11 kişi bitireceklerine inanmıyorum. 1­2 kırmızı kart bekliyorum, inşallah yanılmam. Sert oynuyorlar, tekmeler falan, kırmızı görürler.

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Rıdvan Dilmen'den flaş sözler !

Avrupa maçlarının neredeyse çoğuna gittim. Bence UEFA'nın golünü daha maç başlamadan 1­1 yaparlar. Müthiş bir taraftar desteği olacaktır. Beşiktaş çok iyi bir takım. Minimum 2­3 gol buluruz. Goller atarız" tahmininde bulundu.

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Rıdvan Dilmen'den flaş sözler !

"Adriano oynamazsa dengeler bozulur"

Dilmen ilk 11'le ilgili olarak da "İnşallah Adriano sağlıklıdır. Bu akşam Quaresma'dan çok Adriano daha önemlidir.

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