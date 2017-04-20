Rıdvan Dilmen'den flaş sözler !
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Lyon maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da yayınlanan "Futbolun Zirvesi" adlı programda UEFA Avrupa Ligi'nde bu gece oynanacak Beşiktaş - Lyon maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Dilmen, "Lyon'dan kırmızı kart bekliyorum, bunu açık söylüyorum. Lyon'u seyrettim, 11 kişi bitireceklerine inanmıyorum. 12 kırmızı kart bekliyorum, inşallah yanılmam. Sert oynuyorlar, tekmeler falan, kırmızı görürler.
Avrupa maçlarının neredeyse çoğuna gittim. Bence UEFA'nın golünü daha maç başlamadan 11 yaparlar. Müthiş bir taraftar desteği olacaktır. Beşiktaş çok iyi bir takım. Minimum 23 gol buluruz. Goller atarız" tahmininde bulundu.