Ronaldo çelimsiz bir çocuktan, 'Hulk'a nasıl dönüştü?
ANTRENMANLAR
Olası sakatlıkları engellemek için ısınmayla başlıyor. Açma-germa ve kardiyo ısınma hareketlerini birkaç tur tekrarlıyor. Bu ısınmalar spor salonunda koşu bandına çıkmak ya da bisikletle pedal çevirmek de olabiliyor bazen.
Ronaldo'nun eğitimleri koşma, kürek çekme ve ağırlıklar gibi kardiyovasküler eğitimler arasında bölünmüş durumda. Bunları karıştırıyor. Çalışmalarında vücudunun tüm alanlarını hedefliyor. Egzersizlerinin vücudunun dayanıklılığını artırması ve denge sağlamasına odaklanıyor.
Patlamalı koşular için çok fazla sprint idmanı yapıyor. Spor salonundaysa kısa mesafeli, sahadaysa uzun mesafeli koşular yapıyor. Bunu her antrenmanına mutlaka ekliyor.