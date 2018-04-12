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  3. 12 Nisan 2018 13:50

Ronaldo çelimsiz bir çocuktan, 'Hulk'a nasıl dönüştü?

Ronaldo çelimsiz bir çocuktan, 'Hulk'a nasıl dönüştü?

ANTRENMANLAR

Olası sakatlıkları engellemek için ısınmayla başlıyor. Açma-germa ve kardiyo ısınma hareketlerini birkaç tur tekrarlıyor. Bu ısınmalar spor salonunda koşu bandına çıkmak ya da bisikletle pedal çevirmek de olabiliyor bazen.

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Ronaldo çelimsiz bir çocuktan, 'Hulk'a nasıl dönüştü?

Ronaldo'nun eğitimleri koşma, kürek çekme ve ağırlıklar gibi kardiyovasküler eğitimler arasında bölünmüş durumda. Bunları karıştırıyor. Çalışmalarında vücudunun tüm alanlarını hedefliyor. Egzersizlerinin vücudunun dayanıklılığını artırması ve denge sağlamasına odaklanıyor.


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Ronaldo çelimsiz bir çocuktan, 'Hulk'a nasıl dönüştü?

Patlamalı koşular için çok fazla sprint idmanı yapıyor. Spor salonundaysa kısa mesafeli, sahadaysa uzun mesafeli koşular yapıyor. Bunu her antrenmanına mutlaka ekliyor.

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Ronaldo çelimsiz bir çocuktan, 'Hulk'a nasıl dönüştü?

Ronaldo'nun çalışma alanı sadece takımla beraber yaptığı idmanlar ya da kulüp tesislerindeki fitness salonları değil. Sabah uyandığında yatağında mekik çekiyor ve karın kaslarını hareketlendirmeden yataktan çıkmıyor.


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