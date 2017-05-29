Şampiyon Beşiktaş para bastı !
Gaziantepspor'u yenerek 15'inci şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş'ın kasası da doldu.
Bir yıl boyunca stat hasılatı, lisansı ürün satışı, sponsorluk ve yayın gelirleriyle Beşiktaş müthiş bir kazanca ulaştı. Siyah-beyazlılar tarihinde ilk defa 500 milyon TL barajını da geçerek 573 milyon liralık gelire ulaştı.
(Hürriyet)
Tüm bu gelirlere Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği gelirler ve 3 yıldızlı forma satışları da eklenince siyah-beyazlılar önümüzdeki sezondan da umutlu.
YAYIN GELİRİNDE DE LİDER
Performans pirimi olarak dağıtılan yayın gelirlerinden 18 takım arasında aslan payını Beşiktaş kazandı. Siyah-beyazlılar lige katılım payı, şampiyonluk primi, galibiyet ve beraberlik ödülleri ile eski şampiyonlukları için aldığı rakam 93 milyon lirayı aştı. Bu alanda Beşiktaş'ı Galatasaray takip etti. Galatasaray'ın toplam geliri 80 milyon lirada kaldı.
Beşiktaş bu sezon en fazla geliri stadşum gelirinden elde etti. Geçtiğimiz sezonun son 3 maçına yetişen, bu sezon ise kapalı gişe olan Vodafone Arena, adeta para bastı. Beşiktaş kendi sahasında bu sezon izlenme rekorları kırarak ortalama 32 bin seyirciye oynadı. Bilet fiyatlarının 100 liradan başladığı Vodafone Arena, loca, vip koltuk ve kombine satışlarıyla toplamda 140 milyon liralık gelire ulaştı. Beşiktaş en fazla geliri ise Fenerbahçe ve Lyon maçlarında elde etti. Bu iki maçta da stadyum yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.