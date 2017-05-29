Şampiyon Beşiktaş para bastı !

Beşiktaş bu sezon en fazla geliri stadşum gelirinden elde etti. Geçtiğimiz sezonun son 3 maçına yetişen, bu sezon ise kapalı gişe olan Vodafone Arena, adeta para bastı. Beşiktaş kendi sahasında bu sezon izlenme rekorları kırarak ortalama 32 bin seyirciye oynadı. Bilet fiyatlarının 100 liradan başladığı Vodafone Arena, loca, vip koltuk ve kombine satışlarıyla toplamda 140 milyon liralık gelire ulaştı. Beşiktaş en fazla geliri ise Fenerbahçe ve Lyon maçlarında elde etti. Bu iki maçta da stadyum yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.