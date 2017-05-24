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  3. 24 Mayıs 2017 13:06

Ajax, UEFA'yı kazanırsa ortalık karışacak !

UEFA Avrupa Ligi sahibini Stockholm'de bu akşam oynanacak Manchester United-Ajax maçının ardından bulacak.

Ajax, UEFA'yı kazanırsa ortalık karışacak !

Kupayı kazanan takım Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gruplarda katılma hakkını elde edecek. Ancak bu noktada bir sorun var.

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Ajax, UEFA'yı kazanırsa ortalık karışacak !

İngiltere Premier Ligi'nde Şampiyonlar Ligi kotasına giremeyen Manchester United, Avrupa Ligi'ni kazanarak bu kupaya giderse İngiltere 5 takımla Şampiyonlar Ligi'nde temsil edilecek.

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Ajax, UEFA'yı kazanırsa ortalık karışacak !

Ancak Manchester United değil de Ajax kazanırsa ortalık karışacak. Nedeniyse Ajax'ın Hollanda'da ikinci olarak zaten Şampiyonlar Ligi ön eleme hakkını kazanmış olması...

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Ajax, UEFA'yı kazanırsa ortalık karışacak !

Ajax, Avrupa Ligi'ni kazanırsa doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak. Peki Ajax'ın daha önceden elde ettiği Şampiyonlar Ligi ön eleme kontenjanını kim kullanacak?

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