Ajax, UEFA'yı kazanırsa ortalık karışacak !
UEFA Avrupa Ligi sahibini Stockholm'de bu akşam oynanacak Manchester United-Ajax maçının ardından bulacak.
Kupayı kazanan takım Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gruplarda katılma hakkını elde edecek. Ancak bu noktada bir sorun var.
İngiltere Premier Ligi'nde Şampiyonlar Ligi kotasına giremeyen Manchester United, Avrupa Ligi'ni kazanarak bu kupaya giderse İngiltere 5 takımla Şampiyonlar Ligi'nde temsil edilecek.
Ancak Manchester United değil de Ajax kazanırsa ortalık karışacak. Nedeniyse Ajax'ın Hollanda'da ikinci olarak zaten Şampiyonlar Ligi ön eleme hakkını kazanmış olması...