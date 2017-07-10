Sneijder'den bir mesaj daha !
Galatasaray'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana katılan Wesley Sneijder'dan bir mesaj daha var.
Galatasaray'daki geleceği bir süre tartışma konusu olan ve Slovakya kampının kadrosunda yer almayan Wesley Sneijder'dan bir mesaj daha var.
Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçtikten sonra akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmana çıkan Wesley Sneijder, kişisel Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Sneijder, "Sağlık testleri gayet iyi geçti. Yeniden sahada olmak muhteşem bir duygu" mesajını yazdı