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  3. 10 Temmuz 2017 22:55

Sneijder'den bir mesaj daha !

Galatasaray'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana katılan Wesley Sneijder'dan bir mesaj daha var.

Sneijder'den bir mesaj daha !

Galatasaray'daki geleceği bir süre tartışma konusu olan ve Slovakya kampının kadrosunda yer almayan Wesley Sneijder'dan bir mesaj daha var.

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Sneijder'den bir mesaj daha !

Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçtikten sonra akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmana çıkan Wesley Sneijder, kişisel Twitter hesabından paylaşım yaptı.

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Sneijder'den bir mesaj daha !

Sneijder, "Sağlık testleri gayet iyi geçti. Yeniden sahada olmak muhteşem bir duygu" mesajını yazdı

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Sneijder'den bir mesaj daha !

Sneijder, daha önce de Instagram'dan bir video yayınlamış ve paylaşımının altına yazdığı mesajda şu ifadeler yer almıştı:

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