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  3. 11 Haziran 2017 14:20

Sneijder'in yerine Ben Arfa geliyor !

Valencia ve Sevilla’nın transfer etmeyi düşündüğü 33 yaşındaki Wesley Sneijder’ı göndermek isteyen G.Saray, PSG’nin gözden çıkardığı Ben Arfa ile ‘10 numarayı’ dolduracak.

Sneijder'in yerine Ben Arfa geliyor !

Hafta başında Futbol Direktörü Cenk Ergün, Fransızlar ile ilk teması gerçekleştirmişti.

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Sneijder'in yerine Ben Arfa geliyor !

Transfer döneminde hareketli günler geçiren G.Saray, Gomis'in yanı sıra bir Fransız futbolcuyu daha renklerine katmak üzere. Bu isim PSG' nin gözden çıkardığı Hatem Ben Arfa'dan başkası değil.

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Sneijder'in yerine Ben Arfa geliyor !

33 yaşına basan ve Valencia ile Sevilla'nın ilgilendiği Wesley Sneijder ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, buradan gelecek parayla 30'luk Ben Arfa'yı kolaylıkla bitirecek.

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Sneijder'in yerine Ben Arfa geliyor !

Sneijder’ı 5 milyon Euro seviyesinde bir rakama göndermek isteyen yönetim, bunu başarabilirse oyuncusunun 5.3 milyon Euro'luk yıllık maaşından da kurtulacak.

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