Sneijder'in yerine Ben Arfa geliyor !
Valencia ve Sevilla’nın transfer etmeyi düşündüğü 33 yaşındaki Wesley Sneijder’ı göndermek isteyen G.Saray, PSG’nin gözden çıkardığı Ben Arfa ile ‘10 numarayı’ dolduracak.
Transfer döneminde hareketli günler geçiren G.Saray, Gomis'in yanı sıra bir Fransız futbolcuyu daha renklerine katmak üzere. Bu isim PSG' nin gözden çıkardığı Hatem Ben Arfa'dan başkası değil.
33 yaşına basan ve Valencia ile Sevilla'nın ilgilendiği Wesley Sneijder ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, buradan gelecek parayla 30'luk Ben Arfa'yı kolaylıkla bitirecek.