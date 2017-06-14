Süper Lig hakemleri ne kadar kazanıyor
2016-2017 sezonunda hakemlerin aldıkları ücretler belli oldu. İşte o rakamlar...
TFF verilerine göre hakemlerin Süper Lig, 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, 2. Lig, 3. Lig'de ve 4. hakem olarak çıktıkları maçlardan aldıkları ücretler şöyle:
ALİ PALABIYIK:
13 Ağustos 2016-4 Haziran 2017 tarihleri arasında 28 maç yönetti. Aylık 20 bin TL maaş, 147 bin 250 TL maç geliri ve 10 ayda toplam 347 bin 250 TL kazandı.
ALPER ULUSOY
13 Ağustos 2016-4 Haziran 2017 tarihleri arsında 32 maç yönetti. Aylık 20 bin TL maaş, 139 bin 600 TL maç geliri ve 10 ayda toplam 339 bin 600 TL kazandı.