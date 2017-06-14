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  3. 14 Haziran 2017 16:45

Süper Lig hakemleri ne kadar kazanıyor

2016-2017 sezonunda hakemlerin aldıkları ücretler belli oldu. İşte o rakamlar...

Süper Lig hakemleri ne kadar kazanıyor

TFF verilerine göre hakemlerin Süper Lig, 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, 2. Lig, 3. Lig'de ve 4. hakem olarak çıktıkları maçlardan aldıkları ücretler şöyle:

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Süper Lig hakemleri ne kadar kazanıyor

ALİ PALABIYIK:

13 Ağustos 2016-4 Haziran 2017 tarihleri arasında 28 maç yönetti. Aylık 20 bin TL maaş, 147 bin 250 TL maç geliri ve 10 ayda toplam 347 bin 250 TL kazandı.

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Süper Lig hakemleri ne kadar kazanıyor

ALPER ULUSOY

13 Ağustos 2016-4 Haziran 2017 tarihleri arsında 32 maç yönetti. Aylık 20 bin TL maaş, 139 bin 600 TL maç geliri ve 10 ayda toplam 339 bin 600 TL kazandı.

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Süper Lig hakemleri ne kadar kazanıyor

BARIŞ ŞİMŞEK

20 Ağustos 2016-3 Haziran 2017 tarihleri arasında 22 maç yönetti. Aylık 20 bin TL maaş, 105 bin 650 TL maç geliri ve 10 ayda toplam 305 bin 650 TL kazandı.

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