Talisca sosyal medyayı yıktı !
Dün gece Lyon karşısında oynadığı futbol ve attığı gollerle yıldızlaşan Talisca için sosyal medyada övgü dolu ifadeler kullanıldı.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Lyon ile oynadığı maça damga vuran Talisca sosyal medyayı salladı.
Vodafone Arena'da Beşiktaş'ı Lyon karşısında öne geçiren ardından ikinci golü atarak takımını yeniden maça ortak eden Talisca ortalığı salladı. Ortaya koyduğu muhteşem futbolunu 2 golle süsleyen Talisca siyah beyazlı taraftarları adeta mest etti. Sosyal medyada gecenin en çok konuşulan ismi olan Brezilyalı oyuncu için binlerce tweet atıldı.
İşte o tweetler...
Güntekin Onay?
Kiralık olsa da Talisca'yı alıp getiren ekiple Mitrovic'i getiren ekip aynıysa burda akıllara başka şeyler geliyor malesef