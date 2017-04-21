Talisca sosyal medyayı yıktı !

Vodafone Arena'da Beşiktaş'ı Lyon karşısında öne geçiren ardından ikinci golü atarak takımını yeniden maça ortak eden Talisca ortalığı salladı. Ortaya koyduğu muhteşem futbolunu 2 golle süsleyen Talisca siyah beyazlı taraftarları adeta mest etti. Sosyal medyada gecenin en çok konuşulan ismi olan Brezilyalı oyuncu için binlerce tweet atıldı.



İşte o tweetler...