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  3. 21 Nisan 2017 13:43

Talisca sosyal medyayı yıktı !

Dün gece Lyon karşısında oynadığı futbol ve attığı gollerle yıldızlaşan Talisca için sosyal medyada övgü dolu ifadeler kullanıldı.

Talisca sosyal medyayı yıktı !

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Lyon ile oynadığı maça damga vuran Talisca sosyal medyayı salladı.

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Talisca sosyal medyayı yıktı !

Vodafone Arena'da Beşiktaş'ı Lyon karşısında öne geçiren ardından ikinci golü atarak takımını yeniden maça ortak eden Talisca ortalığı salladı. Ortaya koyduğu muhteşem futbolunu 2 golle süsleyen Talisca siyah beyazlı taraftarları adeta mest etti. Sosyal medyada gecenin en çok konuşulan ismi olan Brezilyalı oyuncu için binlerce tweet atıldı.

İşte o tweetler...

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Talisca sosyal medyayı yıktı !

Güntekin Onay?

Kiralık olsa da Talisca'yı alıp getiren ekiple Mitrovic'i getiren ekip aynıysa burda akıllara başka şeyler geliyor malesef

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Talisca sosyal medyayı yıktı !

ALPARSLAN

Talisca gibi bir tabur askerim olsa sizlere Avrupa'yı da alırdım torunlarım

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