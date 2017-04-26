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  3. 26 Nisan 2017 20:21

Talisca 1 yıl daha kalmak istiyor !

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Talisca, 1 yıl daha Beşiktaş'ta kalmak istediğini açıkladı.

Talisca 1 yıl daha kalmak istiyor !

Anderson Talisca... Transferi sonrasında ilk etapta Beşiktaş’ta çok göze giremedi. Ama ya sonrasında? Bırakın Siyah-Beyazlılar’ı diğer renklere gönül veren futbolseverlerin de kalbini fethetti.
(Habertürk)

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Talisca 1 yıl daha kalmak istiyor !

Böyle olunca da kiralık olarak oynayan ve adeta takımı sırtlayan Talisca’nın akıbeti de merak konusu olmaya başladı.

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Talisca 1 yıl daha kalmak istiyor !

Brezilyalı yıldızın Avrupa ve ligdeki performansı özellikle İngiliz ekiplerinin dikkatini tam anlamıyla çekmiş durumda.

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Talisca 1 yıl daha kalmak istiyor !

Bu durum her ne kadar Beşiktaş için bir gurur kaynağı olsa da Talisca’nın takımda kalabilmesi açısından da endişe yaratıyor.

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