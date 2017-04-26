Talisca 1 yıl daha kalmak istiyor !
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Talisca, 1 yıl daha Beşiktaş'ta kalmak istediğini açıkladı.
Anderson Talisca... Transferi sonrasında ilk etapta Beşiktaş’ta çok göze giremedi. Ama ya sonrasında? Bırakın Siyah-Beyazlılar’ı diğer renklere gönül veren futbolseverlerin de kalbini fethetti.
(Habertürk)
Böyle olunca da kiralık olarak oynayan ve adeta takımı sırtlayan Talisca’nın akıbeti de merak konusu olmaya başladı.
Brezilyalı yıldızın Avrupa ve ligdeki performansı özellikle İngiliz ekiplerinin dikkatini tam anlamıyla çekmiş durumda.