Roma Tolgay Arslan'a talip oldu
Napoli maçında göstermiş olduğu performansla İtalyanların beğenisini kazanan Tolgay Arslan için Roma Kulübü'nden teklif geldi.
Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan'ı transfer etmek isteyen İtalya'nın Roma Kulübü, 5.5 milyon euroluk teklifi 7 milyon euroya yükseltti.
Şampiyon Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ederken, bir yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor
7 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Haber1903'ün edindiği bilgiye göre; İtalya'nın Roma Kulübü, Tolgay Arslan için Beşiktaş Kulübü'ne yaptığı 5.5 milyon Euro'luk teklifi yükselterek 7 Milyon Euro'ya kadar çıktığı öğrenildi.