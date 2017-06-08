Roma Tolgay Arslan'a talip oldu

7 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Haber1903'ün edindiği bilgiye göre; İtalya'nın Roma Kulübü, Tolgay Arslan için Beşiktaş Kulübü'ne yaptığı 5.5 milyon Euro'luk teklifi yükselterek 7 Milyon Euro'ya kadar çıktığı öğrenildi.