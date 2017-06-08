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  3. 08 Haziran 2017 18:52

Roma Tolgay Arslan'a talip oldu

Napoli maçında göstermiş olduğu performansla İtalyanların beğenisini kazanan Tolgay Arslan için Roma Kulübü'nden teklif geldi.

Roma Tolgay Arslan'a talip oldu

Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan'ı transfer etmek isteyen İtalya'nın Roma Kulübü, 5.5 milyon euroluk teklifi 7 milyon euroya yükseltti.

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Roma Tolgay Arslan'a talip oldu

Şampiyon Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ederken, bir yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor

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Roma Tolgay Arslan'a talip oldu

7 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Haber1903'ün edindiği bilgiye göre; İtalya'nın Roma Kulübü, Tolgay Arslan için Beşiktaş Kulübü'ne yaptığı 5.5 milyon Euro'luk teklifi yükselterek 7 Milyon Euro'ya kadar çıktığı öğrenildi.

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Roma Tolgay Arslan'a talip oldu

Siyah-beyazlı yönetimin ilerleyen günlerde İtalyanlara olumlu ya da olumsuz cevap vermesi bekleniyor.

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