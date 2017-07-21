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  3. 21 Temmuz 2017 22:21

Trabzonspor Burak Yılmaz'ı bitiriyor !

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Trabzonspor, Burak Yılmaz transferinde sona geldi.

Trabzonspor Burak Yılmaz'ı bitiriyor !

Trabzonspor'un Burak Yılmaz transferinde kritik güne gelindi. Tecrübeli golcünün bordo mavili takıma transferinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

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Trabzonspor Burak Yılmaz'ı bitiriyor !

Üç gün önce Beijing Guoan'a transferinde rol oynayan oyuncu temsilcisi Erdil Arpacı ile Çin'e giden Burak da kulübünden Trabzonspor'a transferi için kolaylık istedi.

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Trabzonspor Burak Yılmaz'ı bitiriyor !

Burak'tan yana sorun yaşamayan Trabzonspor, Beijing Guoan'a 3 milyar euro önerirken, Çin kulübü 4 milyon Euro ile bonuslar istiyor.

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Trabzonspor Burak Yılmaz'ı bitiriyor !

Trabzonspor ücreti taksitle ödemeyi teklif ederken, Çin kulübün ödemenin peşin yapılması gerektiğini belirtiyor.

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