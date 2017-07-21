Trabzonspor Burak Yılmaz'ı bitiriyor !
Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Trabzonspor, Burak Yılmaz transferinde sona geldi.
Trabzonspor'un Burak Yılmaz transferinde kritik güne gelindi. Tecrübeli golcünün bordo mavili takıma transferinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
Üç gün önce Beijing Guoan'a transferinde rol oynayan oyuncu temsilcisi Erdil Arpacı ile Çin'e giden Burak da kulübünden Trabzonspor'a transferi için kolaylık istedi.
Burak'tan yana sorun yaşamayan Trabzonspor, Beijing Guoan'a 3 milyar euro önerirken, Çin kulübü 4 milyon Euro ile bonuslar istiyor.