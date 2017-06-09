Trabzonspor ve Beşiktaş transferde karşı karşıya !
Süper Lig’de yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da, transferde hareketli saatler yaşanıyor.
Bordo-Mavililer’in bir süredir kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Maxim Choupo-Moting için Beşiktaş’ın da devreye girdiği ortaya çıktı.
(Habertürk)
Oyuncunun menajeri Christian Heidel’in, Siyah-Beyazlılar’ın da kendilerine teklif götürdüğünü söylediği öğrenildi.
Teknik direktör Ersun Yanal’ın, son 3 sezonu Bundesliga ekiplerinden Schalke 04’te geçiren 28 yaşındaki oyuncuyu ısrarlar takımında görmek istediğini belirtmesi üzerine yönetim temaslarını sıklaştırdı.