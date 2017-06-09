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  3. 09 Haziran 2017 18:54

Trabzonspor ve Beşiktaş transferde karşı karşıya !

Süper Lig’de yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da, transferde hareketli saatler yaşanıyor.

Trabzonspor ve Beşiktaş transferde karşı karşıya !

Bordo-Mavililer’in bir süredir kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Maxim Choupo-Moting için Beşiktaş’ın da devreye girdiği ortaya çıktı.

(Habertürk)

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Trabzonspor ve Beşiktaş transferde karşı karşıya !

Oyuncunun menajeri Christian Heidel’in, Siyah-Beyazlılar’ın da kendilerine teklif götürdüğünü söylediği öğrenildi.

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Trabzonspor ve Beşiktaş transferde karşı karşıya !

Teknik direktör Ersun Yanal’ın, son 3 sezonu Bundesliga ekiplerinden Schalke 04’te geçiren 28 yaşındaki oyuncuyu ısrarlar takımında görmek istediğini belirtmesi üzerine yönetim temaslarını sıklaştırdı.

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Trabzonspor ve Beşiktaş transferde karşı karşıya !

Başkan Muharrem Usta’nın, Beşiktaş’ın başkanı Fikret Orman ile görüşeceği ve transferde aradan çekilmelerini rica edeceği belirtildi.

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