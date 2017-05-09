Trabzonspor’un yeni stadını fırtına vurdu

18 Aralık 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan 41 bin 461 kişilik kapasitesi bulunan stadın şeffaf, kendini temizleme özelliğine sahip membranlardan 3 tanesi şiddetli rüzgar sonucu uçtu.