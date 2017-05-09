Trabzonspor’un yeni stadını fırtına vurdu
Trabzonspor’un yeni stadının çatısındaki membranların bir kısmı, bu sabaha karşı etkili olan şiddetli rüzgardan uçarken stadyumun çevresindeki bazı duvarlar da yıkıldı.
Şenol Güneş Kompleksi’nin çatısındaki membranlar, etkili olan şiddetli rüzgardan zarar gördü. Şiddetli rüzgar, Şenol Güneş Kompleksi’ndeki yeni stadında maddi hasarlar meydana getirdi.
Trabzon’un Akyazı mevkiinde bulunun Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde çatı sistemi ile Türkiye’de bir ilk olan Medical Park Arena’da gece saatlerinde çıkan rüzgar sonucu akıllı çatı sisteminde bulunan membranlar rüzgara dayanamadı.
18 Aralık 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan 41 bin 461 kişilik kapasitesi bulunan stadın şeffaf, kendini temizleme özelliğine sahip membranlardan 3 tanesi şiddetli rüzgar sonucu uçtu.
ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Stadın batı üst tribününün üzerinde yer alan membranların bir kısmı şiddetli rüzgar nedeniyle yerlerinden koptu, kuzey tribün girişinde yer alan bazı duvarların da yıkıldığı gözlendi. Oluşan maddi hasarın ardından stadın çevresinde ve çatısında hemen onarım çalışmalarına başlandı.