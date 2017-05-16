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  3. 16 Mayıs 2017 21:38

Türkiye U17 Milli Takımı tarih yazdı

Avrupa U17 Şampiyonası Elemeleri'ne 13. grupta başlayan Türkiye, Norveç, Ukrayna ve Litvanya'yı yenerek lide4 olarak Elit Grup'a yükseldi.

Türkiye U17 Milli Takımı tarih yazdı

Elit Grup'ta ise Almanya, Finlandiya ve Ermenistan ile mücadele eden Millilerimiz, Almanya'nın ardından ikinci sırada Avrupa Şampiyonası gruplarına kaldı.

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Türkiye U17 Milli Takımı tarih yazdı

Hırvatistan'da düzenlenen 2017 U17 Avrupa Şampiyonası'na A Grubu'nda başlayan Ay-Yıldızlılar, İspanya, İtalya ve Hırvatistan gibi dünya devlerinin arasından çeyrek finale çıkmayı başardı.

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Türkiye U17 Milli Takımı tarih yazdı

Milliler, son 8'de karşılaştığı Macaristan'ı da 1-0'lık skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.

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Türkiye U17 Milli Takımı tarih yazdı

Milliler bu galibiyetle aynı zamanda Dünya Kupası'na katılmaya da hak kazandı.

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