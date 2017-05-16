Türkiye U17 Milli Takımı tarih yazdı
Avrupa U17 Şampiyonası Elemeleri'ne 13. grupta başlayan Türkiye, Norveç, Ukrayna ve Litvanya'yı yenerek lide4 olarak Elit Grup'a yükseldi.
Elit Grup'ta ise Almanya, Finlandiya ve Ermenistan ile mücadele eden Millilerimiz, Almanya'nın ardından ikinci sırada Avrupa Şampiyonası gruplarına kaldı.
Hırvatistan'da düzenlenen 2017 U17 Avrupa Şampiyonası'na A Grubu'nda başlayan Ay-Yıldızlılar, İspanya, İtalya ve Hırvatistan gibi dünya devlerinin arasından çeyrek finale çıkmayı başardı.
Milliler, son 8'de karşılaştığı Macaristan'ı da 1-0'lık skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.