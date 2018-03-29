Türkiye'den de bir takım listede!
Avrupa'nın en önemli 2 büyük futbol organizasyonu olan UEFA Avrupa Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine damga vuran takımlar arasında bir Türk takımı göze çarpıyor.
İşte 1995 ila 2017 yılları arasında Avrupa kupalarına damga vuran ve içinde bir Türk takımı bulunan o liste:
Real Madrid
Organizasyonlara Katılım: 48
Oynadığı Maç: 418
Galibiyet: 251
Beraberlik: 73
Yenilgi: 94
Puan: 575
Bayern Münih
Organizasyonlara Katılım: 34
Oynadığı Maç: 329
Galibiyet: 190
Beraberlik: 67
Yenilgi: 72
Puan: 447