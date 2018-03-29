Türkiye'den de bir takım listede!

Avrupa'nın en önemli 2 büyük futbol organizasyonu olan UEFA Avrupa Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine damga vuran takımlar arasında bir Türk takımı göze çarpıyor.



İşte 1995 ila 2017 yılları arasında Avrupa kupalarına damga vuran ve içinde bir Türk takımı bulunan o liste:

