Volkan Şen'in yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Volkan Şen'in yeni adresi belli olmak üzere.
Avrupa Ligi için kadrosunu güçlendirmeye çalışan yeşil beyazlılar, Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Volkan Şen'e teklif götürdü. Başarılı futbolcu ise, "Eğer Anadolu'ya gidersem oynayacağım tek kulüp Konyaspor" dedi.
(Fanatik)
Orta sahaya Mehdi ve Traore, sağ beke Savaş Polat, forvete ise Imoh Ezekiel'i transfer eden Atiker Konyaspor'da gündem kanat transferi. Yusuf Erdoğan'dan bir türlü olumlu yanıt alamayan yeşil beyazlılar, rotayı Fenerbahçe'den ayrılan Volkan Şen'e kırdı.
UEFA Avrupa Ligi gruplarında takıma direkt katkı sağlayacak bir oyuncu transfer etmek isteyen Konyaspor, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın da kadrosunda düşündüğü oyuncuya teklif götürdü. 30 yaşındaki futbolcuya cazip bir öneri sunan Konya, olumlu yanıt aldı.
Adı Beşiktaş ve Galatasaray'la da anılan Volkan'ın kendisiyle irtibata geçen Konyasporlu yöneticilere, "Bana biraz değerlendirme süresi verin. Ancak kariyerime İstanbul'da devam etmezsem Anadolu'da oynayacağım tek takım Konyaspor" cevabını verdi. Tecrübeli oyuncunun kararını bir hafta içinde verip Konyaspor'a bildirmesi bekleniyor.