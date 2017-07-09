Volkan Şen'in yeni takımı belli oldu

Adı Beşiktaş ve Galatasaray'la da anılan Volkan'ın kendisiyle irtibata geçen Konyasporlu yöneticilere, "Bana biraz değerlendirme süresi verin. Ancak kariyerime İstanbul'da devam etmezsem Anadolu'da oynayacağım tek takım Konyaspor" cevabını verdi. Tecrübeli oyuncunun kararını bir hafta içinde verip Konyaspor'a bildirmesi bekleniyor.