  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 26 Nisan 2017 18:22

Yasin Öztekin'e Emre Çolak modeli

Galatasaray'da nenajerini değiştiren ve Ahmet Bulut'la anlaşan Yasin Öztekin, Galatasaray'dan garanti 1.1 milyon Euro ve maç başına 10 bin Euro alıyor

Yasin Öztekin'e Emre Çolak modeli

Menajerini değiştiren ve Ahmet Bulut'la anlaşan Yasin Öztekin, Galatasaray'dan garanti 1.1 milyon Euro ve maç başına 10 bin Euro alıyor.
(Sabah)

1/ 4
Yasin Öztekin'e Emre Çolak modeli

. İki senedir yönetimden zam bekleyen Yasin'in kur mağduru olduğu ve takım arkadaşlarından çok daha az para kazandığı ortaya çıktı.

2/ 4
Yasin Öztekin'e Emre Çolak modeli

Emre Çolak'ı Deportivo'ya götüren Ahmet Bulut'un Galatasaray'da düşük rakama oynayan Yasin'e İspanya'da takım aradığı iddia edildi.

3/ 4
Yasin Öztekin'e Emre Çolak modeli

4/ 4