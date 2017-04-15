Endoğan Adili yattığı yerden para kazanıyor
Galatasaray’a 3 yıl önce transfer olan ve 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Endoğan Adili, henüz A takımla hiçbir maçta forma giyemedi ama cebini doldurmuya devam ediyor...
Ünal Aysal döneminde takımı gençleştirmek için yapılan transferlerden biri de Endoğan Adili’ydi...
Ancak gelecek vadettiği düşünülerek İsviçre’nin Basel takımından bonservisine 400 bin Euro ödenerek satın alınan genç oyuncu, hayal kırıklığından öteye gidemedi.
2014-15 sezonunun başında Sarı- Kırmızılılar’a imza atan ve 2018-19 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Endoğan’ı taraftarlar bir türlü izleme şansı bulamadı.
Geçen yıl İsviçre’nin Will 1900 ekibine kiralanan oyuncudan, sezon başında kendisine kulüp bulması istendi. Ancak hiçbir kulüp, G.Saray’ın verdiği maaşı 23 yaşındaki oyuncuya ödemeyince, Endoğan elde kaldı. Ara transferde de herhangi bir takımla anlaşamayan genç futbolcu, yaklaşık 1 milyon TL’yi cebine koyarak Florya’daki idmanlarına devam etti.
G.Saray kariyerinde henüz A takımla hiçbir resmi mücadelede forma giyemeyen Endoğan Adili, U21 takımıyla ise bu yıl 6 maçta toplam 301 dakika görev aldı ve 2 gol kaydetti.