Endoğan Adili yattığı yerden para kazanıyor

Geçen yıl İsviçre’nin Will 1900 ekibine kiralanan oyuncudan, sezon başında kendisine kulüp bulması istendi. Ancak hiçbir kulüp, G.Saray’ın verdiği maaşı 23 yaşındaki oyuncuya ödemeyince, Endoğan elde kaldı. Ara transferde de herhangi bir takımla anlaşamayan genç futbolcu, yaklaşık 1 milyon TL’yi cebine koyarak Florya’daki idmanlarına devam etti.



G.Saray kariyerinde henüz A takımla hiçbir resmi mücadelede forma giyemeyen Endoğan Adili, U21 takımıyla ise bu yıl 6 maçta toplam 301 dakika görev aldı ve 2 gol kaydetti.