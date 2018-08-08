Futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri
Futbolun efsane isimlerinin şu an neler yaptığını hiç merak ettiniz mi? İşte bir dönemin efsane futbolcularının şimdiki meslekleri...
FABIEN BARTHEZ: MOTOR SPORLARI
Futbola 2006'da veda eden Barthez, 2007'de motosporlarına gönül verdi. 2008'de Porsche Matmut Carrera Kupası ile motor sporları kariyerinin ilk adımlarını attı ve 2009'da gösterdiği performansla Fransa'nın en önemli motor sporları organizasyonlarından olan Fransa GT Şampiyonası'na adını yazdırdı.
BIXENTE LIZARAZU: JIU JITSU USTASI
Dünya Kupası sahibi Bixente Lizarazu, futboldaki atletizmini saha dışına taşıdı. Fransız eski futbolcu Brezilya menşeili Jiu Jitsu dövüş sporunun ustası oldu. Lizarazu 2009 yılında Avrupa şampiyonu oldu.