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  3. 08 Ağustos 2018 15:55

Futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri

Futbolun efsane isimlerinin şu an neler yaptığını hiç merak ettiniz mi? İşte bir dönemin efsane futbolcularının şimdiki meslekleri...

Futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri

ESKİ GALATASARAYLI GOL KRALI TARIK HODZIC: KÖFTECİ

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Futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri

FABIEN BARTHEZ: MOTOR SPORLARI
Futbola 2006'da veda eden Barthez, 2007'de motosporlarına gönül verdi. 2008'de Porsche Matmut Carrera Kupası ile motor sporları kariyerinin ilk adımlarını attı ve 2009'da gösterdiği performansla Fransa'nın en önemli motor sporları organizasyonlarından olan Fransa GT Şampiyonası'na adını yazdırdı.

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Futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri

BIXENTE LIZARAZU: JIU JITSU USTASI
Dünya Kupası sahibi Bixente Lizarazu, futboldaki atletizmini saha dışına taşıdı. Fransız eski futbolcu Brezilya menşeili Jiu Jitsu dövüş sporunun ustası oldu. Lizarazu 2009 yılında Avrupa şampiyonu oldu.

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Futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri

THOMAS GRAVESEN: POKER OYUNCUSU
Real Madrid, Everton ve Celtic gibi takımlarda forma giyen Thomas Gravesen, 32 yaşında futbolu bıraktı ve poker oyuncusu oldu. Las Vegas'a taşınan Gravesen şu anda profesyonel bir poker oyuncusu.

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