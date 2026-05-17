''Futbolu erkekler oynar'' diyenlere inat beton zeminde çalışıp namağlup şampiyon oldular!
İzmir'deki Gaziemir İmam Hatip Ortaokulu'nun kız futbol takımı, kısıtlı imkanlara rağmen tüm önyargıları yıkarak inanılmaz bir başarıya imza attı. Beden eğitimi öğretmeni bile bulunmayan okulda, antrenmanlarını beton zeminde yapan ve hayatında ilk kez halı saha gören kızlar, Okullararası Yıldız Kızlar Gazi Şampiyonası'nda namağlup ilçe şampiyonu oldu.
Kadrolu beden eğitimi öğretmeni dahi bulunmayan ve birçoğu hayatında ilk kez futbol oynayan 13 öğrenciden oluşan takım, final maçını 5-0 gibi net bir skorla kazanarak imkansızlıklar içinde ilham veren bir başarı hikayesine imza attı.
Müdür Şenyüz: "Hayatlarında İlk Kez Halı Saha Gördüler"
Öğrencilerin teneffüslerde oynarken sergiledikleri potansiyeli fark edip onlara özgüven kazandırmak için bu takımı kurduklarını belirten Okul Müdürü Özgür Şenyüz, bir imam hatip ortaokulunda kız futbol takımının çok rastlanan bir durum olmadığını dile getirdi.
Şenyüz, "Okulumuzun beden eğitimi öğretmeni kadrosu yoktu. Halk Eğitim Merkezi üzerinden görevlendirilen Hurşit Velioğlu ile bu yola çıktık. Kızlarımız futbol kurallarını bile bilmiyordu, okulumuzun bahçesindeki beton zeminde çalıştılar. Ama çok çalıştılar ve inandılar" dedi.