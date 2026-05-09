Galatasaray 26. kez Şampiyon! Aslan Antalyaspor karşısında tarih yazdı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluk için sahaya çıkan Galatasaray, Antalyaspor karşısında geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak ligin bitimine bir hafta kala zirveyi garantiledi. Bu sonuçla puanını 80'e çıkaran sarı-kırmızılılar, tarihindeki 26. şampiyonluğa ulaşarak Türkiye’nin en çok şampiyon olan takımı ünvanını bir adım daha ileri taşıdı.