Galatasaray 26. kez Şampiyon! Aslan Antalyaspor karşısında tarih yazdı
Trendyol Süper Lig’de tarihi gece! Galatasaray, evinde Antalyaspor’u geriden gelerek 3-2 mağlup etti ve bitime bir hafta kala 26. şampiyonluğunu ilan etti. Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. zaferine ulaşan sarı-kırmızılılar, Türk futbol tarihinde bir kez daha imkansızı başardı. Nefes kesen maçın özeti, şampiyonluk rekorları ve Osimhen’in galibiyet golüyle ilgili tüm detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluk için sahaya çıkan Galatasaray, Antalyaspor karşısında geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak ligin bitimine bir hafta kala zirveyi garantiledi. Bu sonuçla puanını 80'e çıkaran sarı-kırmızılılar, tarihindeki 26. şampiyonluğa ulaşarak Türkiye’nin en çok şampiyon olan takımı ünvanını bir adım daha ileri taşıdı.
2022 yılında göreve gelen Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırmaya devam ediyor. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, 2022-2023 sezonuyla başlayan serisini sürdürerek üst üste 4. kez şampiyon oldu. Aslan, daha önce Fatih Terim döneminde yakaladığı "üst üste 4 şampiyonluk" başarısını tarihte ikinci kez tekrarlayan ilk ve tek takım olma ünvanını kazandı.
Maçın ilk yarısında baskılı oynayan Galatasaray olsa da, 45+3. dakikada Soner'in golüyle soyunma odasına 1-0 geride girdi. İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Aslan, 56. dakikada Lemina ile eşitliği yakaladı. Ancak Antalyaspor, 62. dakikada Soner’in frikik golüyle tekrar öne geçti.
Maçın kaderini belirleyen isim ise dünya yıldızı Victor Osimhen oldu. 66. dakikada penaltıdan skoru 2-2’ye getiren Osimhen, 88. dakikada attığı golle takımını şampiyonluğa taşıdı. Uzatma dakikalarında Kaan Ayhan’ın golüyle maç 4-2'ye gelse de lig tescili 3-2'lik kritik galibiyetle şampiyonluk kutlamalarına dönüştü.