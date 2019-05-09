  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 09 Mayıs 2019 17:05

Galatasaray 3 isimle anlaştı

Şampiyonluk yarışının en büyük favorisi haline gelen Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Şampiyonlar Ligi için kadro kurmaya çalışan sarı kırmızılı yönetim, 3 oyuncu ile anlaştı. .

Galatasaray 3 isimle anlaştı

Galatasaray bir yandan şampiyonluğa koşarken diğer taraftan gelen yılın kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

1/ 8
Galatasaray 3 isimle anlaştı

Sarı-kırmızılılar ilk olarak Fulham ile sözleşmesi biten eski Beşiktaşlı Ryan Babel ile anlaştı.

2/ 8
Galatasaray 3 isimle anlaştı

Cimbom, Hollandalı oyuncuya imza parasıyla birlikte toplam 10 milyon euro'luk bir ödeme yapacak.

3/ 8
Galatasaray 3 isimle anlaştı

Sarı-kırmızılı kulüp, prensip anlaşmasına vardığı 32 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM