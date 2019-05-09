Galatasaray 3 isimle anlaştı
Şampiyonluk yarışının en büyük favorisi haline gelen Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Şampiyonlar Ligi için kadro kurmaya çalışan sarı kırmızılı yönetim, 3 oyuncu ile anlaştı. .
Galatasaray bir yandan şampiyonluğa koşarken diğer taraftan gelen yılın kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılar ilk olarak Fulham ile sözleşmesi biten eski Beşiktaşlı Ryan Babel ile anlaştı.
Cimbom, Hollandalı oyuncuya imza parasıyla birlikte toplam 10 milyon euro'luk bir ödeme yapacak.