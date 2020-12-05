Galatasaray 3 yıldızın transferini bitiriyor!
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sezon sonu şampiyonluk isteyen Aslan gözünü devre arası takviyelerine çevirdi. Galatasaray 3 yıldız ismin transferini birden bitirmeyi planlıyor.
Sezon başında takıma istediği takviyeleri tam olarak yapamayan sarı-kırmızılılar, devre arası için yeniden kolları sıvadı. Galatasaray gündemine 3 yıldız ismi aldı.
Güçlü yedek kulübesi 2. sıraya yükselen ve de şampiyonluk için uzun maratonda yeniden motive olan Fatih Terim ve talebeleri yeni gelecek takviyelerle birlikte daha da güçlü bir yedek kulübesine sahip olacak.
Sakatlıklar zorladı Sakatlıklar, cezalılar ve corona virüsü testleri pozitif çıkan oyuncular nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Cimbom, son olarak Rize deplasmanında 7 eksikle sahadaydı.