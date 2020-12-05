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  3. 05 Aralık 2020 10:20

Galatasaray 3 yıldızın transferini bitiriyor!

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sezon sonu şampiyonluk isteyen Aslan gözünü devre arası takviyelerine çevirdi. Galatasaray 3 yıldız ismin transferini birden bitirmeyi planlıyor.

Galatasaray 3 yıldızın transferini bitiriyor!

Sezon başında takıma istediği takviyeleri tam olarak yapamayan sarı-kırmızılılar, devre arası için yeniden kolları sıvadı. Galatasaray gündemine 3 yıldız ismi aldı. 

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Galatasaray 3 yıldızın transferini bitiriyor!

Güçlü yedek kulübesi 2. sıraya yükselen ve de şampiyonluk için uzun maratonda yeniden motive olan Fatih Terim ve talebeleri yeni gelecek takviyelerle birlikte daha da güçlü bir yedek kulübesine sahip olacak.

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Galatasaray 3 yıldızın transferini bitiriyor!

Sakatlıklar zorladı Sakatlıklar, cezalılar ve corona virüsü testleri pozitif çıkan oyuncular nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Cimbom, son olarak Rize deplasmanında 7 eksikle sahadaydı.

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Galatasaray 3 yıldızın transferini bitiriyor!

Seri'yi istiyor Sezon başında kiralanan Etebo'dan tam olarak istediğini alamayan Fatih Terim orta sahaya mutlak transfer istedi. Terim'in düşündüğü isim Jean Michael Seri oldu.

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