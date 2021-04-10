Galatasaray 5 isimle sözleşme imzalanacak
Galatasaray, prensip anlaşmasına vardığı 5 isimle sözleşme imzalamak için harekete geçti.
Galatasaray'da bir yandan şampiyonluk hesapları yapılırken diğer yandan transfer çalışmaları da son hızıyla devam ediyor. Galatasaray, prensip anlaşmasına vardığı 5 isimle sözleşme imzalamak için harekete geçti. İşte detaylar...
TERİM'İN HIRSLI GÖRÜNTÜSÜ DİKKATLERDEN KAÇMADI
Galatasaray'da Atakaş Hatayspor yenilgisi sonrası gözler Fatih Karagümrük maçına çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim'in antrenmanlardaki hırslı görüntüsü ise dikkatlerden kaçmadı.
İMZALAR ATILIYOR
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da diğer taraftan transfer çalışmaları da son hızıyla devam ediyor. Cimbom, anlaşma sağlanan 5 isimle resmi imzaları atmak için harekete geçti.
YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ
Galatasaray'da seçim öncesi teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda anlaşma sağlanan futbolcularla imzalar atılacak. Yönetim, Fatih Terim 'İmzalayın' dediği futbolcularla imzaları atacak. MUSLERA İLE YENİLENDİ Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sözleşmesi geçtiğimiz ay uzatılmış ve Uruguaylı kaleci ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştı.