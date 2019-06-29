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  3. 29 Haziran 2019 11:45

Galatasaray anlaştı Fenerbahçe kaptı

Kasımpaşa'dan 12 milyon euroya alınan Diagne'den memnun kalmayan Fatih Terim yeni bir golcü istiyor. Galatasaray Diagne'yi satmak için çalışmalara başlarken yerini doldurmak için arayıştaydı. Aradığı golcüyü Portekiz'de bulan Aslan son d

Galatasaray anlaştı Fenerbahçe kaptı

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, kadro derinliğinden yakınıyor.

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Galatasaray anlaştı Fenerbahçe kaptı

Diagne'nin olası gidişi sonrası ise takıma katılması beklenen isimler de hazırdı. Terim, Diagne'nin gidişi sonrası Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde etkili bir forvetin takıma katılmasını istemişti.

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Galatasaray anlaştı Fenerbahçe kaptı

Tecrübeli hocanın listesinin başında yer alan ismin transferinde ise büyük bir sorun çıktı. Portekiz basınının iddiasına göre o isim Fenerbahçe'ye imza atmak üzere.

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Galatasaray anlaştı Fenerbahçe kaptı

Spartak Moskova'da forma giyen Ze Luis'in rotasında Türkiye'nin olduğu ileri sürüldü.

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