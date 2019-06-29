Galatasaray anlaştı Fenerbahçe kaptı
Kasımpaşa'dan 12 milyon euroya alınan Diagne'den memnun kalmayan Fatih Terim yeni bir golcü istiyor. Galatasaray Diagne'yi satmak için çalışmalara başlarken yerini doldurmak için arayıştaydı. Aradığı golcüyü Portekiz'de bulan Aslan son d
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, kadro derinliğinden yakınıyor.
Diagne'nin olası gidişi sonrası ise takıma katılması beklenen isimler de hazırdı. Terim, Diagne'nin gidişi sonrası Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde etkili bir forvetin takıma katılmasını istemişti.
Tecrübeli hocanın listesinin başında yer alan ismin transferinde ise büyük bir sorun çıktı. Portekiz basınının iddiasına göre o isim Fenerbahçe'ye imza atmak üzere.