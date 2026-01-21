Galatasaray, Atletico Madrid'i elinden kaçırdı, Şampiyonlar Ligi'nde puanını 10'a çıkardı
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında Galatasaray, konuk ettiği İspanyol ekibi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puanını 10'a çıkardı.
Kaynak: DHA / İHA
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7’nci haftasında evinde İspanya temsilcisi Atletico Madrid’i konuk etti.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanan karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs düdük çaldı. Istvan Kovacs’ın yardımcılıklarını ise Mihai Marica ile Ferencz Tunyogy yaptı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’in 18’inci haftasında oynanan Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11’ine göre Atletico Madrid karşısında 2 değişikliğe gitti.
Gaziantep FK mücadelesinde forma giyen Mauro Icardi ve İlkay Gündoğan, Atletico Madrid karşısında yedek soyundu.
