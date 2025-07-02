Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu: 76 maç, 7 gol, 10 asist...

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Duruşu, profesyonelliği ve kalitesiyle beşinci yıldıza giden yolda pay sahibi olan oyuncularımızdan Kerem Demirbay, namıdiğer 'Dayı' Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yolun açık olsun" denildi.