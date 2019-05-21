Galatasaray Babel'e ne kadar ücret verecek?
Beşiktaş'ın eski yıldızıyla anlaşan Galatasaray'ın ne kadar ödeyeceği de belli oldu. Beşiktaş'ın son şampiypnlulu ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısında büyük pay sahibi olan Babel, şimdiden sarı kırmızılı taraftarları heyecanlan
Galatasaray'da uzun süredir devam eden Ryan Babel temasları, şampiyonluğun ardından mutlu sonla noktalandı.
Devre arasında Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan ancak İngiliz ekibinin küme düşmesiyle takımdan ayrılan Babel artık sarı kırmızılı formayı giymeye çok yakın.
Hürriyet'in haberine göre Galatasaray sezon devam ederken temasa geçtiği Babel'in menajeri Winny Haatrecht ile bir kez daha görüştü ve transferi noktaladı.