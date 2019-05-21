  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 21 Mayıs 2019 15:35

Galatasaray Babel'e ne kadar ücret verecek?

Beşiktaş'ın eski yıldızıyla anlaşan Galatasaray'ın ne kadar ödeyeceği de belli oldu. Beşiktaş'ın son şampiypnlulu ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısında büyük pay sahibi olan Babel, şimdiden sarı kırmızılı taraftarları heyecanlan

Galatasaray Babel'e ne kadar ücret verecek?

Galatasaray'da uzun süredir devam eden Ryan Babel temasları, şampiyonluğun ardından mutlu sonla noktalandı.

1/ 10
Galatasaray Babel'e ne kadar ücret verecek?

Devre arasında Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan ancak İngiliz ekibinin küme düşmesiyle takımdan ayrılan Babel artık sarı kırmızılı formayı giymeye çok yakın.

2/ 10
Galatasaray Babel'e ne kadar ücret verecek?

Hürriyet'in haberine göre Galatasaray sezon devam ederken temasa geçtiği Babel'in menajeri Winny Haatrecht ile bir kez daha görüştü ve transferi noktaladı.

3/ 10
Galatasaray Babel'e ne kadar ücret verecek?

Daha önce prensipte anlaşan tarafların, yapılan son görüşmenin ardından maaş ve imza parasında da el sıkıştığı, transferin artık resmi imzaya kaldığı belirtildi.

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM