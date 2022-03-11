Galatasaray, Barcelona maçının rövanşı için geri sayıma başladı

"Galatasaray Avrupa'da bu şekilde oynuyor çünkü konsantrasyonu daha yüksek, bunu lige de yansıtmamız gerekiyor." diyen Torrent, "Turu İstanbul'a bırakmak istiyorduk bunu da başardık. Tur Nou Camp'ta bitmedi. Rövanş belirleyici olmalıydı ve öyle de olacak." açıklamasında bulundu. Torrent, "Biz rekabet ederken kazanabiliriz. Barça Avrupa Ligi'nde ama burada olması aslında tesadüfi. Olması gereken yer Şampiyonlar Ligi. Biz turun kaderini rövanşa bırakmak, rakibe avantaj vermemek istiyorduk. Rövanşta da bugün yaptığımız gibi takım olarak oynamalıyız ve iyi oynamalıyız." dedi.