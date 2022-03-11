Galatasaray, Barcelona maçının rövanşı için geri sayıma başladı
Barcelona deplasmanından 0-0 berabere dönerek UEFA Avrupa Ligi'ndeki namağlup serisini bozmayan Galatasaray şimdi İstanbul'daki rövanş maçı için geri sayıma başladı.
İstanbul'daki rövanş maçı 17 Mart Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.
Galatasaray, İspanya'da Barcelona ile kozlarını paylaştı. 90 dakika boyunca rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyen sarı-kırmızılılar sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, İspanya deplasmanında Barcelona ile berabere kalarak tur şansını İstanbul'a bıraktı.
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kalmalarını "Önemli olan turu rövanşa bırakmaktı ve bunu da başardık." diye değerlendirdi. Torrent maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Akıllı bir maç yapmamız gerekiyordu. Bu zaten yolunda gider bazen gitmez ama bugün gitti. Her rakibine 4 atan bir takıma karşı bu şekilde oynamamız gerekiyordu. Çünkü rakip Barcelona." şeklinde konuştu.
"Galatasaray Avrupa'da bu şekilde oynuyor çünkü konsantrasyonu daha yüksek, bunu lige de yansıtmamız gerekiyor." diyen Torrent, "Turu İstanbul'a bırakmak istiyorduk bunu da başardık. Tur Nou Camp'ta bitmedi. Rövanş belirleyici olmalıydı ve öyle de olacak." açıklamasında bulundu. Torrent, "Biz rekabet ederken kazanabiliriz. Barça Avrupa Ligi'nde ama burada olması aslında tesadüfi. Olması gereken yer Şampiyonlar Ligi. Biz turun kaderini rövanşa bırakmak, rakibe avantaj vermemek istiyorduk. Rövanşta da bugün yaptığımız gibi takım olarak oynamalıyız ve iyi oynamalıyız." dedi.