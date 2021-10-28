Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan TBMM Başkanı Şentop'a ziyaret
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti. Elmas, Mustafa Şentop'a 59 numaralı sarı-kırmızlı forma hediye etti.
Ziyarette Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir ve genel sekreter Köksal Ünlü de yer aldı.
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Galatasaray heyeti görüşmede yeni spor yasa taslağına ilişkin görüş ve önerin yer aldığı bir değerlendirme raporu sundu.
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Başkan Burak Elmas sosyal medyasında yaptığı paylaşımda, “Sn. Mustafa Şentop'a yeni spor yasa taslağına ilişkin görüş ve önerilerimiz ile değerlendirme raporumuzu sunduk. Nazik kabulleri için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
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