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  3. 08 Şubat 2021 09:45

Galatasaray Başkanı Cengiz'den Ali Koç'a zeytin dalı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Süper Lig'in 24. haftasında oynanan ve sarı kırmızılıların 1-0 üstünlüğü ile sona eren derbinin ardından yaşanan gerginlik hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Cengiz'den Ali Koç'a zeytin dalı

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de tek golle mağlup ederek liderliğe yükselen Galatasaray'da Başkan Cengiz, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada derbi sonrası yaşanan gerilimin son bulması gerektiğini söyledi.

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Galatasaray Başkanı Cengiz'den Ali Koç'a zeytin dalı

Kulüpler arasında gerginliklerin sol bulması adına yöneticilerin daha dikkatli konuşması gerektiğini belirten Mustafa Cengiz, şunları söyledi:  

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Galatasaray Başkanı Cengiz'den Ali Koç'a zeytin dalı

"Ali Koç arkadaşımız, düşmanımız değil. Bu kültürü getirmek lazım. Ülkemiz zor durumda, gerginlikler var, virüsün getirdiği sıkıntılar var. Yöneticiler konuşurken ağzından çıkan sözlere de dikkat etmeli."

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Galatasaray Başkanı Cengiz'den Ali Koç'a zeytin dalı

Sarı lacivertli takımla rekabetin hep olması gerektiğine dikkat çeken Cengiz, "Sahada yeneriz, yeniliriz. Bizim edeceğimiz yanlış bir laf bir delikanlıyı kışkırtabilir. 

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