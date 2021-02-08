Galatasaray Başkanı Cengiz'den Ali Koç'a zeytin dalı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Süper Lig'in 24. haftasında oynanan ve sarı kırmızılıların 1-0 üstünlüğü ile sona eren derbinin ardından yaşanan gerginlik hakkında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'yi Kadıköy'de tek golle mağlup ederek liderliğe yükselen Galatasaray'da Başkan Cengiz, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada derbi sonrası yaşanan gerilimin son bulması gerektiğini söyledi.
Kulüpler arasında gerginliklerin sol bulması adına yöneticilerin daha dikkatli konuşması gerektiğini belirten Mustafa Cengiz, şunları söyledi:
"Ali Koç arkadaşımız, düşmanımız değil. Bu kültürü getirmek lazım. Ülkemiz zor durumda, gerginlikler var, virüsün getirdiği sıkıntılar var. Yöneticiler konuşurken ağzından çıkan sözlere de dikkat etmeli."