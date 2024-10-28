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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde gülen Galatasaray oldu

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında derbide Galatasaray, sahasında karşılaştığı Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti.

Kaynak: İHA
Galatasaray - Beşiktaş derbisinde gülen Galatasaray oldu - Resim: 1

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray RAMS Park’ta Beşiktaş ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve rakibine karşı sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü.

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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde gülen Galatasaray oldu - Resim: 2

Rams Park'ta oynanan maçta Galatasaray'ın gollerini 13. dakikada Davinson Sanchez ve 67. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü ise 90+4'te Ernest Muçi attı.

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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde gülen Galatasaray oldu - Resim: 3

Bu sonuçla puanını 28’e çıkaran Galatasaray hem liderliğini hem de yenilgisizliği sürdürdü.

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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde gülen Galatasaray oldu - Resim: 4

Galatasaray’a 2-1 yenilen Beşiktaş’ın namağlup unvanı sona erdi. Bu müsabakaya kadar Beşiktaş, ligde 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etmişti. Siyah-beyazlı takım, ligdeki ilk mağlubiyetini Galatasaray karşısında aldı.

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