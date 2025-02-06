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Galatasaray, Boluspor'u 4 golle mağlup etti

1'inci Lig takımlarından Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2’nci maçında kendi evinde Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu. Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata, karşılaşmanın 21. dakikasında fileleri havalandırdı.

Galatasaray, Boluspor'u 4 golle mağlup etti - Resim: 1

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray, 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki maçta kazanan 4-1'lik skorla Galatasaray oldu.

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Galatasaray, Boluspor'u 4 golle mağlup etti - Resim: 2

Boluspor, karşılaşmanın 12. dakikasında Vüsal Iskandarli'nin golüyle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti.

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Galatasaray, Boluspor'u 4 golle mağlup etti - Resim: 3

Galatasaray, 21. dakikada Alvaro Morata ile 1-1'lik eşitliği sağladı. Yusuf Demir'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan İspanyol futbolcu, Galatasaray'daki ilk golünü attı.

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Galatasaray, Boluspor'u 4 golle mağlup etti - Resim: 4

Galatasaray, 44. dakikada Eyüp Aydın ile 2-1 öne geçti. Eyüp Aydın, ceza sahası dışında attığı jeneriklik golle takımının devre arasına 2-1 önde gitmesini sağladı.

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