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  3. 28 Mayıs 2019 23:40

Galatasaray bombayı patlatıyor! Terim o golcüyü istedi...

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gözler gelecek sezonun kadrosuna çevrildi. Sarı kırmızılılarda "Bir hayalim var" diyen ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedef gösteren teknik direktör Fatih Terim, Kolombiyalı golcün

Galatasaray bombayı patlatıyor! Terim o golcüyü istedi...

Üst üste iki yıldır şampiyonluğu kimselere kaptırmayan Galatasaray'ın yeni hedefi Şampiyonlar Ligi...

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Galatasaray bombayı patlatıyor! Terim o golcüyü istedi...

Bu sezon Avrupa'da istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılı ekip, kadrosunu güçlendirerek UEFA Kupası'nı aldığı dönemdeki başarılı günlerine dönmenin planlarını yapıyor.

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Galatasaray bombayı patlatıyor! Terim o golcüyü istedi...

Lig biter bitmez kadro planlaması için çalışmalara başlayan teknik direktör Fatih Terim, hem takıma güç katacak, taraftarları coşturacak hem de dünya çapında ses getirecek bir yıldızın ismini verdi: Radamel Falcao...

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Galatasaray bombayı patlatıyor! Terim o golcüyü istedi...

2 YILLIK ANLAŞMA Sezon başında forvet transferi yapılamaması nedeniyle taraftarlarla arası açılan Başkan Mustafa Cengiz'in bu kez hemen harekete geçtiği ifade edildi.

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