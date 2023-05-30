Galatasaray bu akşam şampiyonluk maçına çıkıyor: Kazanırsa şampiyon!

Galatasaray maçı kazandığı takdirde ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Ahmet Çakar, "Bu akşam çok ilginç şeyler olabilir" dedi. Ankaragücü-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte takımların ilk 11'leri...