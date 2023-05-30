Galatasaray bu akşam şampiyonluk maçına çıkıyor: Kazanırsa şampiyon!
Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek
Galatasaray maçı kazandığı takdirde ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Ahmet Çakar, "Bu akşam çok ilginç şeyler olabilir" dedi. Ankaragücü-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte takımların ilk 11'leri...
79 puanla ligin zirvesine kurulan Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam MKE Ankaragücü ile oynayacağı maça şampiyonluk için çıkacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı beIN Sports HD 1 naklen yayınlayacak. Maçı ise hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Galatasaray kazanırsa şampiyon...
Süper Lig'de haftaya 79 puanla lider giren sarı-kırmızılı takım maçtan galibiyetle ayrılması halinde, diğer müsabakaların sonuçlarına bakılmadan, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
Bir yandan da gözler Fenerbahçe maçında
Galatasaray, MKE Ankaragücü maçında puan yitirmesi durumunda ise 5 puan önünde bulunduğu ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a puan kaybetmesini bekleyecek.