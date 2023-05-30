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Galatasaray bu akşam şampiyonluk maçına çıkıyor: Kazanırsa şampiyon!

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek

Galatasaray bu akşam şampiyonluk maçına çıkıyor: Kazanırsa şampiyon! - Resim: 1

Galatasaray maçı kazandığı takdirde ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Ahmet Çakar, "Bu akşam çok ilginç şeyler olabilir" dedi. Ankaragücü-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte takımların ilk 11'leri...

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Galatasaray bu akşam şampiyonluk maçına çıkıyor: Kazanırsa şampiyon! - Resim: 2

79 puanla ligin zirvesine kurulan Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam MKE Ankaragücü ile oynayacağı maça şampiyonluk için çıkacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı beIN Sports HD 1 naklen yayınlayacak. Maçı ise hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

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Galatasaray bu akşam şampiyonluk maçına çıkıyor: Kazanırsa şampiyon! - Resim: 3

Galatasaray kazanırsa şampiyon...
Süper Lig'de haftaya 79 puanla lider giren sarı-kırmızılı takım maçtan galibiyetle ayrılması halinde, diğer müsabakaların sonuçlarına bakılmadan, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

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Galatasaray bu akşam şampiyonluk maçına çıkıyor: Kazanırsa şampiyon! - Resim: 4

Bir yandan da gözler Fenerbahçe maçında
Galatasaray, MKE Ankaragücü maçında puan yitirmesi durumunda ise 5 puan önünde bulunduğu ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a puan kaybetmesini bekleyecek.

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