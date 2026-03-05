Galatasaray Daikin, Kupa Voley'de yarı final biletini kaptı
AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde Galatasaray Daikin, evinde ağırladığı Kuzeyboru’yu 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Kaynak: DHA/İHA
Galatasaray Daikin, AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde evinde konuk ettiği Kuzeyboru'yu set vermeden 3-0 mağlup etti.
TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 26-24, 25-23 ve 25-22'lik setlerle 3-0 yenerek dörtlü finale yükseldi.
Kaptan İlkin Aydın 16 sayıyla en skorer oyuncu olurken, Kaja Grobelna 13 ve Wang Yuanyuan 12 sayıyla mücadeleyi tamamladı.
Galatasaray, dörtlü final etabında VakıfBank ile eşleşti. AXA Sigorta Kupa Voley'de dörtlü final 24-25 Mart 2026 tarihlerinde Ankara'daki Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek.
