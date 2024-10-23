Galatasaray, Elfsborg'u 4 golle mağlup etti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u ağırladı.

7 gole sahne olan mücadele 4-3'lük Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray'ın golleri Yunus, Osimhen, Icardi ve Barış Alper'den geldi.

Ligde namağlup devam eden sarı kırmızı ekip bu skorla Avrupa'da da namağlup yoluna devam etti.

Müsabakada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Matej Jug düdük çaldı.

Video Yardımcı Hakem odasında ise Alen Borosak görev yaptı.