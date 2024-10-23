Galatasaray, Elfsborg'u 4 golle mağlup etti
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında İsveç'in Elfsborg takımını 4-3 mağlup etti.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u ağırladı.
7 gole sahne olan mücadele 4-3'lük Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.
Galatasaray'ın golleri Yunus, Osimhen, Icardi ve Barış Alper'den geldi.
Ligde namağlup devam eden sarı kırmızı ekip bu skorla Avrupa'da da namağlup yoluna devam etti.
Müsabakada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Matej Jug düdük çaldı.
Video Yardımcı Hakem odasında ise Alen Borosak görev yaptı.
GALATASARAY 48 YIL SONRA İSVEÇ TAKIMINI MAĞLUP ETTİ
Galatasaray, 48 yıl sonra bir İsveç takımını mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, daha önce İsveç temsilcilerine karşı tek galibiyetini 15 Eylül 1976 tarihinde deplasmanda AIK takımını 2-1’lik skorla yenerek almıştı.
Cimbom bu müsabaka öncesinde İsveç’ten; Östersund, Helsingborg, Göteborg ve AIK takımlarıyla oynamıştı.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
10' Galatasaray maça etkili başladı. Sara'nın kornerden ortasında Icardi'nin kafa vuruşunu kaleci son anda çıkardı.
15' Mertens'in rakip ceza sahasına ortasında Osimhen'in kafa vuruşunu kaleci güçlükle topu çeldi. Ardından dönen topta Barış'ın röveşata vuruşu yandan auta çıktı.
28' Icardi'nin golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti.
39' Galatasaray Abdülkerim Bardakçı'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı.
44' Barış Alper'in golüyle Galatasaray 3-0 öne geçti.
45' İlk yarı sona erdi