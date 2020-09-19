Galatasaray Emiliano Rigoni'yi gündemine aldı
Bruma, Rodriguez, Onyekuru gibi hızlı bir kanat oyuncusu arayan Galatasaray, Zenit ile sözleşmesinin son senesine giren Emiliano Rigoni'yi listesine aldı.
Bruma, Rodriguez, Onyekuru gibi hızlı bir kanat oyuncusu arayan Galatasaray, Zenit ile sözleşmesinin son senesine giren Emiliano Rigoni'yi listesine aldı.
Kulübüyle 1 yıllık kontratı bulunan 27 yaşındaki Arjantinli oyuncu, "Sözleşmesini uzatıp bize kiralayın" teklifi yapıldı.
Emiliano Rigoni kimdir? 27 yaşındaki Arjantinli kanat orta saha, kariyerine ülkesinin takımlarından Belgrano'da başlarken sırasıyla Independiente; Zenit, Atalanta ve Sampdoria'da oynadı. Rigoni 2 kez de Arjantin Milli Takımı formasını giydi.