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  3. 19 Eylül 2020 13:10

Galatasaray Emiliano Rigoni'yi gündemine aldı

Bruma, Rodriguez, Onyekuru gibi hızlı bir kanat oyuncusu arayan Galatasaray, Zenit ile sözleşmesinin son senesine giren Emiliano Rigoni'yi listesine aldı.

Galatasaray Emiliano Rigoni'yi gündemine aldı

Bruma, Rodriguez, Onyekuru gibi hızlı bir kanat oyuncusu arayan Galatasaray, Zenit ile sözleşmesinin son senesine giren Emiliano Rigoni'yi listesine aldı.

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Galatasaray Emiliano Rigoni'yi gündemine aldı

Kulübüyle 1 yıllık kontratı bulunan 27 yaşındaki Arjantinli oyuncu, "Sözleşmesini uzatıp bize kiralayın" teklifi yapıldı.

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Galatasaray Emiliano Rigoni'yi gündemine aldı

Emiliano Rigoni kimdir? 27 yaşındaki Arjantinli kanat orta saha, kariyerine ülkesinin takımlarından Belgrano'da başlarken sırasıyla Independiente; Zenit, Atalanta ve Sampdoria'da oynadı. Rigoni 2 kez de Arjantin Milli Takımı formasını giydi.

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Galatasaray Emiliano Rigoni'yi gündemine aldı

TuttoSport'un haberine göre; iki kulüp arasında görüşmeler sürüyor. Cimbom bu transferi cüzi bir bedelle de noktalayıp oyuncunun bonservisini alabilir. Bu sezon 7 maça çıkarken gol veya asist yapmadı.

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