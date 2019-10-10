Galatasaray eski yıldızını geri istiyor
Son iki sezonun şampiyon kadrosunu dağıtarak önemli bir hata yaptığını anlayan Galatasaray yönetimi, Terim'in istediği üzerine eski yıldızını yeniden takıma kazandırmak için kolları sıvadı. Özellikle orta saha bölgesinde büyük eks
Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig'in 7. haftasında sona gelinmesine rağmen Galatasaray haalen istenilen seviyede değil.
Son olarak Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaşan Sarı-Kırmızılılar, 0-0 berabere kalmış ve Başkent'te 2 puan bırakmıştı.
Karşılaşma sonrası Sarı-Kırmızılılar'ın gösterdiği performans taraftarlar ve futbol otoriterlerinden tepki görmüş ve tartışma konusu olmuştu.