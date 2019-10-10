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  3. 10 Ekim 2019 17:12

Galatasaray eski yıldızını geri istiyor

Son iki sezonun şampiyon kadrosunu dağıtarak önemli bir hata yaptığını anlayan Galatasaray yönetimi, Terim'in istediği üzerine eski yıldızını yeniden takıma kazandırmak için kolları sıvadı. Özellikle orta saha bölgesinde büyük eks

Galatasaray eski yıldızını geri istiyor

Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig'in 7. haftasında sona gelinmesine rağmen Galatasaray haalen istenilen seviyede değil.

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Galatasaray eski yıldızını geri istiyor

Son olarak Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaşan Sarı-Kırmızılılar, 0-0 berabere kalmış ve Başkent'te 2 puan bırakmıştı.

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Galatasaray eski yıldızını geri istiyor

Karşılaşma sonrası Sarı-Kırmızılılar'ın gösterdiği performans taraftarlar ve futbol otoriterlerinden tepki görmüş ve tartışma konusu olmuştu.

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Galatasaray eski yıldızını geri istiyor

Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim'de kurmaylarına ara transfer dönemi için talimatlar verdiği öğrenilmişti.

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