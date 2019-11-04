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  3. 04 Kasım 2019 19:05

Galatasaray-Fenerbahçe-Beşiktaş'ın transfer bombaları belli oldu

Süper Lig'de zor günler geçiren Galatasaray,Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın devre arası transfer harekatı şimdiden başladı. Üç büyükler kadrolarındaki eksik mevkiler için transfer edilecek oyuncuları belirledi. İşte ocak ayında 3 büyükle

Galatasaray-Fenerbahçe-Beşiktaş'ın transfer bombaları belli oldu

Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig'de hedefi şampiyonluk olan 3 büyüklerde Ocak ayı ara transfer dönemi için şimdiden kollar sıvandı...

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Galatasaray-Fenerbahçe-Beşiktaş'ın transfer bombaları belli oldu

Sezonun iddialı ekiplerinden Galatasaray'da istenilen düzeye ulaşılabilmiş değil...

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Galatasaray-Fenerbahçe-Beşiktaş'ın transfer bombaları belli oldu

Öyle ki gol sıkıntısı yaşayan ve mücadeleci bir görüntü sergilemediği için sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, ara transfer döneminde büyük bir operasyon yağılacağını açıklamıştı.

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Galatasaray-Fenerbahçe-Beşiktaş'ın transfer bombaları belli oldu

Bek, stoper ve orta sahanın yanı sıra bir de hücum kanat transfer etmek isteyen Galatasaray'da çalışmalar başladı.

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