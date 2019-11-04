Galatasaray-Fenerbahçe-Beşiktaş'ın transfer bombaları belli oldu
Süper Lig'de zor günler geçiren Galatasaray,Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın devre arası transfer harekatı şimdiden başladı. Üç büyükler kadrolarındaki eksik mevkiler için transfer edilecek oyuncuları belirledi. İşte ocak ayında 3 büyükle
Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig'de hedefi şampiyonluk olan 3 büyüklerde Ocak ayı ara transfer dönemi için şimdiden kollar sıvandı...
Öyle ki gol sıkıntısı yaşayan ve mücadeleci bir görüntü sergilemediği için sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, ara transfer döneminde büyük bir operasyon yağılacağını açıklamıştı.