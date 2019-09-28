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  3. 28 Eylül 2019 12:05

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 113 ülkede yayınlanacak

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Dünyanın sayılı derbileri arasında yer alan zorlu mücadelesi öncesi nefesler tutuldu. Dev derbi 113 ülkede 19 dilde canlı yayınlanacak. Sarı kırmızılıl

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 113 ülkede yayınlanacak

Ekonomik açıdan Türkiye'nin en değerli spor karşılaşmalarının başında gelen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, ev sahibi takımın kasasını dolduracak.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 113 ülkede yayınlanacak

Hürriyet'in haberine göre; yayıncı kuruluş beIN Sports'tan verilen bilgiye göre karşılaşma, 113 ülkeye servis edilecek ve 19 dilde canlı yayınlanacak.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 113 ülkede yayınlanacak

Ezeli rakiplerinden Fenerbahçe ile Süper Lig'in 6. haftasında çok önemli bir derbi oynayacak olan Galatasaray'ın kasası bir anda dolacak. Cim-Bom'da zorlu mücadelenin getirisi çok yüksek olacak.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 113 ülkede yayınlanacak

Kombine ve misafir tribünü dışında kalan alanlar için satışa çıkarılan 7 bin 450 biletin tamamının satıldığı öğrenildi.

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