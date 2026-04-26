Galatasaray Fenerbahçe'ye gol olup yağdı; şampiyonluk yolu ardına kadar açıldı!
Süper Lig’in kader maçında Galatasaray, Fenerbahçe’yi 3-0’lık net skorla mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. RAMS Park’taki tarihi gecede Osimhen, Barış Alper ve Torreira’nın golleri zaferi getirirken; Fenerbahçe 10 kişi kaldığı derbide puan farkının 7’ye çıkmasına engel olamadı. İşte derbinin kırılma noktaları ve puan durumundaki son tablo.
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Türkiye'nin kilitlendiği dev derbi RAMS Park’ta oynandı. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek olan mücadelede Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek liderlik koltuğundaki yerini perçinledi.
Maçın başından itibaren yüksek tempoda oynanan karşılaşmada ilk tehlikeli atak Fenerbahçe’den geldi. 11. dakikada Cherif’in yerde kalmasıyla kazanılan penaltıyı Talisca dışarı gönderince maçın kırılma anı yaşandı.
40. dakikada sahneye çıkan dünya yıldızı Victor Osimhen, Jakobs’un taç atışında şık bir vuruşla Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Sarı-Kırmızılılar, 62. dakikada Fenerbahçe kalecisi Ederson’un itirazlar sonucu ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle rakibinin direncini kırdı.