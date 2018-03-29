Galatasaray idmanında sinirler gerildi !
Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi yapılan idmanda kaleci Carrasco ile Tolga ciğerci arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan idmanda, futbolcular bir süre salonda çalıştıktan sonra sahaya çıktı.
Sarı-kırmızılılar, ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışmasının ardından yarım sahada çift kale maç oynadı.