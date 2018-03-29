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  3. 29 Mart 2018 15:00

Galatasaray idmanında sinirler gerildi !

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi yapılan idmanda kaleci Carrasco ile Tolga ciğerci arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Galatasaray idmanında sinirler gerildi !

Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.


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Galatasaray idmanında sinirler gerildi !

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan idmanda, futbolcular bir süre salonda çalıştıktan sonra sahaya çıktı.


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Galatasaray idmanında sinirler gerildi !

Sarı-kırmızılılar, ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışmasının ardından yarım sahada çift kale maç oynadı.


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Galatasaray idmanında sinirler gerildi !

Hafif sakatlıkları bulunan Selçuk İnan ve Serdar Aziz takımdan ayrı koşarken, Eren Derdiyok ise özel program dahilinde salonda antrenman yaptı.


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