Galatasaray ile tamam mı, devam mı ? Mauro Icardi kararını verdi

Toplantıda soruları yanıtlayan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, "Biz oyuncular olarak bir kupa daha kazanmak istiyoruz. Bu maç bizim için çok önemli. Bu bir yarı final ve buna adapte olmamız gerekiyor. Yarınki maçımızda da büyük bir rakibe karşı iyi oynayarak kazanmak istiyoruz. Hedefimiz kazanıp finalde yer almak. Sonrasında da finaldeki maçı da alıp kupa kazanmak istiyoruz" diye konuştu.