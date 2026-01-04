Galatasaray ile tamam mı, devam mı ? Mauro Icardi kararını verdi
Galatasaray'ın yıldız golcüsü ve kaptanı Mauro Icardi, Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesi yaptığı açıklamada bu sezon sonu bitecek olan sözleşmesi ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
2022 yılında transfer olduğu Galatasaray’da sözleşme krizi yaşayan ve son olarak "Beni birkaç ay daha izleme şansınız var" diyerek ayrılık sinyali veren yıldız golcüsü Mauro Icardi, Trabzonspor ile oynayacakları Süper Kupa yarı finali öncesi açıklamalarda bulundu.
Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesi Gaziantep Stadyumu'nda ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Galatasaray ve Trabzonspor'un teknik direktörleri ile takım kaptanları katıldı.
Basın toplantısında konuşan Galatasaray Kaptanı Mauro Icardi, maçı kazanarak finale çıkma ve finalde de kupayı kazanmak istediklerini söyledi.
Toplantıda soruları yanıtlayan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, "Biz oyuncular olarak bir kupa daha kazanmak istiyoruz. Bu maç bizim için çok önemli. Bu bir yarı final ve buna adapte olmamız gerekiyor. Yarınki maçımızda da büyük bir rakibe karşı iyi oynayarak kazanmak istiyoruz. Hedefimiz kazanıp finalde yer almak. Sonrasında da finaldeki maçı da alıp kupa kazanmak istiyoruz" diye konuştu.