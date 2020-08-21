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  3. 21 Ağustos 2020 13:20

Galatasaray ile Tottenham transferde karşı karşıya!

Gelecek sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, transferde de nokta atışı yaparak önemli isimleri renklerine bağlamayı hedefliyor.

Galatasaray ile Tottenham transferde karşı karşıya!

Gelecek sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, transferde de nokta atışı yaparak önemli isimleri renklerine bağlamayı hedefliyor.

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Galatasaray ile Tottenham transferde karşı karşıya!

Sarı-kırmızılı ekip, geride bıraktığımız sezon takımda kiralık olarak forma giyen Seri ve Lemina'nın ardından orta sahaya takviye yapmak için harekete geçti.

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Galatasaray ile Tottenham transferde karşı karşıya!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği adaydan ise kötü haber geldi. Sarı-kırmızılılara bu transferde İngiliz devi Tottenham rakip oldu. İşte ayrıntılar...

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Galatasaray ile Tottenham transferde karşı karşıya!

Fransız basınında yer alan haberlere göre Fransa Ligue 1'e veda eden Toulouse'da, takımın önemli isimlerinden olan Ibrahim Sangare transferin gözde ismi konumuna geldi.

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