Galatasaray ile Tottenham transferde karşı karşıya!
Gelecek sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, transferde de nokta atışı yaparak önemli isimleri renklerine bağlamayı hedefliyor.
Gelecek sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, transferde de nokta atışı yaparak önemli isimleri renklerine bağlamayı hedefliyor.
Sarı-kırmızılı ekip, geride bıraktığımız sezon takımda kiralık olarak forma giyen Seri ve Lemina'nın ardından orta sahaya takviye yapmak için harekete geçti.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği adaydan ise kötü haber geldi. Sarı-kırmızılılara bu transferde İngiliz devi Tottenham rakip oldu. İşte ayrıntılar...