Galatasaray - İstanbulspor maçında korku dolu anlar; 2 futbolcu yerde kaldı
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında sahasında İstanbulspor'u ağırlayan Galatasaray sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken İstanbulspor’un kalecisi İsa Doğan ile Galatasaraylı futbolcu Ahmed Kutucu çarpıştı ve iki futbolcu da yere yığıldı. Sahaya giren ambulansla tedavisine başlanan futbolcuların sağlık durumu da belli oldu.
Kaynak: DHA
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Trendyol 1. Lig takımlarından İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 3-1’lik skorla galip ayrıldı.
1 / 11
İstanbulspor’un kalecisi İsa Doğan ile Galatasaraylı futbolcu Ahmed Kutucu, ikinci yarının hemen başında çarpışmanın ardından sahada yere yığıldı.
2 / 11
Sağlık ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonrası sedyeyle ambulansa alınan Doğan, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
3 / 11
Aynı pozisyonda geçici bilinç kaybı yaşayan Ahmed Kutucu ise oyuna devam edemedi.
4 / 11