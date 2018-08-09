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  3. 09 Ağustos 2018 15:44

Galatasaray Kara Mbodj'nin peşinde !

Maicon'un gitmesinin gündemde olması nedeniyle savunma hattına transfer yapmayı düşünen Galatasaray'da Anderlechtli Kara Mbodj'inin adı ön plana çıktı.

Galatasaray Kara Mbodj'nin peşinde !

Galatasaray transfer çalışmalarına devam ederken savunma hattına yapılacak takviyeyle ilgili Kara Mbodj ismi öne çıktı.


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Galatasaray Kara Mbodj'nin peşinde !

Serdar Aziz ve Maicon'un hataları, Ahmet Çalık'ın ise bir türlü istenilen seviyeye gelememesi nedeniyle arayışlarını hızlandıran yönetim, bir ara Fenerbahçe'yle de anılan Kara Mbodj için umutlandı.


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Galatasaray Kara Mbodj'nin peşinde !

Anderlecht forması giyen futbolcu için İngiliz kulüplerinin devreden çıktığı ve bir tek Galatasaray'ın oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.


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Galatasaray Kara Mbodj'nin peşinde !

İNGİLTERE'DE SON GÜN
Belçika basınında yer alan haberlere göre Anderlecht'ten ayrılmayı düşünen Kara Mbodj için İngiltere'den Fulham, Swansea ve Crystal Palace devredeydi.


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