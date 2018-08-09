Galatasaray Kara Mbodj'nin peşinde !
Maicon'un gitmesinin gündemde olması nedeniyle savunma hattına transfer yapmayı düşünen Galatasaray'da Anderlechtli Kara Mbodj'inin adı ön plana çıktı.
Galatasaray transfer çalışmalarına devam ederken savunma hattına yapılacak takviyeyle ilgili Kara Mbodj ismi öne çıktı.
Serdar Aziz ve Maicon'un hataları, Ahmet Çalık'ın ise bir türlü istenilen seviyeye gelememesi nedeniyle arayışlarını hızlandıran yönetim, bir ara Fenerbahçe'yle de anılan Kara Mbodj için umutlandı.
Anderlecht forması giyen futbolcu için İngiliz kulüplerinin devreden çıktığı ve bir tek Galatasaray'ın oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.